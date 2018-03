30 de oportunități de finanțare detaliate în a treia ediție a Ghidului INACO pentru dezvoltarea și internaționalizarea companiilor românești

INACO – Inițiativa pentru Competitivitate- lansează azi a treia ediție a „Ghidului de finanțare pentru susținerea dezvoltării și internaționalizării companiilor românești – martie 2018”, actualizat și completat cu detaliile despre 30 de oportunități de finanțare valabile în acest moment, la care se adaugă o linie de finanțare dedicată internaționalizării afacerilor în curs de lansare de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

„Pentru prima dată sunt introduse domeniile de finanțare dedicate media, culturii și optimizării ofertelor de studii pentru învățământul terțiar non-universitar. Aceste domenii noi completează capitolele primelor două ediții ale Ghidului dedicate agriculturii, energiei, întreprinderilor mici și mijlocii, cercetării-dezvoltării-inovării, incubatoarelor de afaceri sau cooperărilor internaționale”, se arată într-un comunicat remis Calea Europeană.

Ghidul poate fi consultat aici: https://inaco.ro/a-treia-editie-a-ghidului-inaco-pentru-dezvoltarea-si-internationalizarea-companiilor-romanesti/

„Invităm potențialii beneficiari să parcurgă informațiile sintetice, prietenos redactate pentru antreprenorii interesați în a-și dezvolta sau internaționaliza propriile afaceri și proiecte. INACO este la dispoziția celor dornici să aplice la aceste linii de finanțare active; detalii suplimentare pot fi cerute scriind laoffice@inaco.ro.”, transmite sursa citată.

În contextul actual al dezvoltării mediului de afaceri românesc, INACO ”atrage atenția Guvernului și un semnal de alarmă pentru două situații care cer acțiuni ferme și urgente:

– Gradul zero de absorbție efectivă din fonduri europene, 0,0%, pe Programul Operațional Capital Uman în România și aproape de zero, 0,3%, pe Programul Operațional Regional, în al cincilea an de execuție bugetară multi-anuală europeană 2014-2020 – din cele peste 11 miliarde de euro alocate țării noastre pentru cele două programe.

– “Programul de internaționalizare” derulat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat încă nu a fost lansat pentru anul 2018, deși suntem la finalul primului trimestru.”