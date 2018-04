Alegeri europene 2019. Candidatul PPE la șefia Comisiei Europene va fi ales pe 8 noiembrie

Politicienii din Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta, care doresc să candideze în cadrul alegerilor europene de anul viitor, vor trebui să își anunțe candidatura între 6 septembrie și 17 octombrie. Anunțul PPE vine după adunarea politică de luni a partidului.

Persoana respectivă, care va fi candidatul la funcția de președinte al Comisiei Europene, va fi aleasă în cadrul Congresului PPE din Helsinki, la 8 noiembrie, cu majoritate de voturi.

Parlamentul European a transmis, în luna februarie, că este gata să respingă orice candidat la preşedinţia CE care nu a fost nominalizat cap de listă înainte de alegerile din UE din 2019.



#EP2019: EPP Political Assembly has today unanimously adopted the procedure and timetable for the election of the EPP candidate for president of @EU_Commission. See what the steps are below ⬇ #Spitzenkandidat #elections pic.twitter.com/SesjGlL5Lk

— EPP (@EPP) April 9, 2018

Principiul „spitzenkandidat”, aplicat prima dată în 2014, la alegerea lui Jean-Claude Juncker, este că preşedinţia Comisiei trebuie să revină candidatului partidului ajuns în fruntea listei europene, bazându-se pe pe un acord între liderii UE din Consiliul European, Parlamentul European şi partidele politice europene

Parlamentul European, căruia îi revine alegerea preşedintelui Comisiei printr-un vot, dorește ca această metodă să fie utilizată din nou. Problema este că președintele francez Emmanuel Macron şi alţi lideri europeni se opun. Actualul preşedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost ales în 2014 după ce formaţiunea sa, Partidul Popular European (PPE), a obţinut cele mai mule locuri în Parlament. Înainte de 2014, cel mai înalt responsabil de la Bruxelles era numit de către şefii de stat.

Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc în perioada 23-26 mai 2019. Acestea se desfășoară odată la cinci ani, cu scopul de a decide cine va ocupa cele 751 de locuri.

.