Ambasadorul SUA Hans Klemm, la BSDA 2018: Este singurul târg din România cu certificare de la Departamentul Comerţului SUA

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a transmis un mesaj miercuri, la deschiderea Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2018, precizând că acesta este singurul târg internaţional din România cu certificare din partea Departamentului Comerţului al SUA, fapt care arată „calitatea participanţilor şi a companiilor prezente”.

„Acesta este singurul târg internaţional care are loc în România care are certificare din partea Departamentului Comerţului al Statelor Unite şi asta recunoaşte calitatea participanţilor şi a companiilor prezente, dar şi entuziasmul pe care dumneavoastră, toţi, îl aduceţi la această expoziţie şi conferinţă”, a declarat Klemm, potrivit Agerpr. Declarația sa a avut făcută la la Expoziţia internaţională dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private – Black Sea Defense and Aerospace, a cărei deschidere oficială a avut loc miercuri la complexul Romaero din Bucureşti.

Totodată, ambasadorul SUA a precizat că la BSDA 2018 participă mai mult de 50 de companii americane.

Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2018, cea mai mare conferință și expoziție de apărare, securitate și aeronautică din estul Europei reunește la Romaero Băneasa, între 16 și 18 mai, peste 270 de expozanţi din domeniile apărării, securităţii cibernetice şi aeronauticii. Evenimentul de la Romaero, ce se ține o dată la fiecare doi ani, este cu atât mai important în acest an având în vedere bugetul mărit al armatei la 2% din PIB, multe dintre firmele participante vizând contracte de achiziții militare cu România.

Unii din cei mai mari contractori din domeniul apărării, securității, securității cibernetice și aeronauticii, precum Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, General Dynamics European Land Systems, Harris, Bell, Textron, L3 Technologies, FLIR Systems, Rockwell Collins, Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems, Thales sau Airbus, pana la Naval Group, MBDA Missile Systems, Damen Shipyards, Fincantieri, Leonardo Company, Nurol Makina, STM, Rheinmetall, IVECO, Jeep, BMW Motorrad, Romarm, Romaero, Aerostar SA, Rom Tech, Pro Optica, UTI, Rohde&Schwarz si multi altii.

Pe durata întregii ediții vor avea loc demonstrații și va fi expusă tehnica din dotarea Armatei României, din dotarea Forțelor Armate ale SUA, cat si cea a Ministerului Afacerilor Interne.

Toate instituțiile publice partenere isi vor prezenta tehnica si echipamentele, cat si oferta educationala si noi informatii de interes public, in standurile expoziționale din interiorul pavilioanelor.

Cu ocazia BSDA 2018, în ziua de 16 mai vor avea loc sesiuni de prezentare dedicate domeniilor terestru, naval și aerian, pe 17 mai este programată conferința WeAreNATO, iar ziua de 18 mai este dedicată prezentarilor de cybersecurity.

.