Ambițiile Bulgariei după prima președinție la Consiliul UE: Sofia ar putea lansa pe 14 iulie procedura de aderare la zona euro

Bulgaria, țara care a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene în primele șase luni ale anului, ar putea lansa pe 14 iulie procedura de aderare la zona euro, a declarat în această săptămână premierul Boiko Borissov.

Şeful guvernului de la Sofia a declarat presei că va depune statelor membre ale Eurogrupului cererea Bulgariei privind mecanismul cursului de schimb (ERM II), (mecanismul ratelor de schimb – n. r.), primul pas pe calea către intrarea în zona euro, care defineşte cooperarea în politica cursului de schimb între sistemul băncilor centrale din zona euro şi un stat membru al UE care pregăteşte trecerea la euro, relatează Reuters, potrivit Adevărul.

Detaliile candidaturii bulgare vor fi discutate la 14 iulie, la o întâlnire între miniştrii Eurogrupului şi ministrul bulgar al finanţelor. Întrebat dacă Bulgaria va aplica atunci, Borissov a răspuns: “Probabil că da.”

Mecanismul ERM-II prevede că evoluţia cursului de schimb al monedei unei ţări candidate trebuie să rămână într-un interval de variaţie de plus/minus 15% faţă de un nivel central agreat, timp de doi ani înainte de adoptarea euro.

Bulgaria, cea mai săracă ţară membră a Uniunii Europene, îndeplineşte toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-II. Moneda naţională, leva, este deja legată de euro, datoria publică este sub media din zona euro şi sub limita de 60% din PIB cerută de UE, iar ţara înregistrează un surplus bugetar. Însă, faptul că Produsul Intern Brut per capita în Bulgaria este la jumătate faţă de media din UE precum şi corupţia răspândită au ridicat semne de întrebare cu privire la ambiţia Bulgariei de a se alătura zonei euro.

Bulgaria, care a deținut președinția Consiliului UE până sâmbătă, a insistat în cadrul acestui mandat pentru importanța crucială a politicii de coeziune, argumentând că finanțarea prin intermediul acestei politici a permis Sofiei să își consolideze economia și să se pregătească pentru aderarea la zona euro.

