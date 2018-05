America First. Donald Trump ia în calcul introducerea unor tarife de 25% la importurile de autovehicule, invocând securitatea națională

Președintele american, Donald Trump, are în vedere introducerea unor tarife de 25% la importurile de autovehicule, după ce a decis impunerea unor tarife similare la importurile de oțel și de aluminiu, lucru care a atras nemulțumirea Chinei, dar și a Uniunii Europene, cea din urmă fiind exceptată temporar, termenul expirând la 1 iunie. Motivul invocat pentru o posibilă decizie în acest sens este securitatea națională, a precizat un înalt oficial din cadrul Administrației Trump, informează Politico Europe.

Departamentul Comerțului, la solicitarea liderului de la Casa Albă, a demarat miercuri o investigație privind amenințarea la adresa securității naționale pe care o ridică importurile de automobile, camioane și componente auto, prima etapă către decizia finală, de a impune tarife, a precizat secretarul american al Comerțului, Wilbur Ross.

”Există evidențe care sugerează că, timp de decenii, importurile din străinătate au erodat industria auto autohtonă”, a spus Ross.

Trump amenință să impună astfel de sancțiuni în contextul în care negociatorii americani încearcă să convingă Canada și Mexic să accepte solicitări care ar modifica regulile auto din cadrul NAFTA.

Investigația Departamentului Comerțului ar putea dura câteva luni.

Mexic și Canada se numără printre primii trei cei mai mari exportatori de mașini către SUA. Trump s-a plâns în repetate rânduri de importurile germane, dar și de cele din Japonia.

Producătorii de autoturisme străine, cum ar fi Toyota, Nissan și Aston Martin, și-au exprimat îngrijorarea după ce The Wall Street Journal a anunțat miercuri că Administrația Trump are în vedere o taxă severă asupra importurilor la automobile pentru a proteja securitatea națională a Statelor Unite. Biroul de știri, care citează oficiali din domeniul industriei, a stipulat că Adminsitrația Trump are în vedere o anchetă care să justifice tarife de 25% la importurile de automobile. În 2017, deficitul în acest sector a fost de 176 de miliarde de dolari, o sumă exponențial mai mare, prin comparație cu valorile atinse în cazul importurilor de oțel (30 de miliarde de dolari) și în cazul importurilor de aluminiu (18 miliarde de dolari).

Președintele american Donald Trump a impus deja tarife suplimentare la importurile de aluminiu și oțel după ce raportul Departamentului de Comerț a relevat că nivelul importurilor ambelor metale reprezintă o amenințare pentru industria autohtonă din acest sector, reprezentând astfel o amenințare la adresa securității naționale. Orice nouă anchetă se va baza, de asemenea, pe așa-numita secțiune 232 din Actul de extindere a comerțului din 1962, care oferă executivului posibilitatea de a efectua investigații pentru a ”determina efectele importurilor asupra securității naționale”.

Anul trecut, SUA a importat mașini din Canada în valoare de 43 miliarde de dolari, 39 de miliarde de dolari din Japonia, 30 de miliarde de dolari din Mexic, 21 de miliarde de dolari din Germania, 16 de miliarde de dolari din Coreea de Sud și alte sume de la alți furnizori.