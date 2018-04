Angela Merkel dezminte o eventuală intervenție militară în Siria alături de alte state

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a exclus cu vehemență o intervenție militară în Siria alături de alte state, după ce Damaescul a fost acuzat că a atacat chimic o zonă controlată de rebeli, informează Agerpres citând AFP.

“Acum trebuie să recunoaştem că este evident faptul că distrugerea (armelor chimice siriene) nu a fost completă”, a declarat Merkel într-o conferinţă de presă la Berlin.

Cu toate acestea, Germania doreşte să se asigure că “toate eforturile sunt depuse pentru a arăta că acest atac cu arme chimice este inacceptabil”, a mai spus Angela Merkel.

Fără acordul Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), nicio operaţiune a armatei germane în străinătate nu poate avea loc. Germania a desfăşurat avioane de recunoaştere şi de realimentare deasupra Siriei şi Irakului, însă numai ca parte a coaliţiei internaţionale care luptă împotriva grupurilor jihadiste.

Germania a jucat un rol central în distrugerea arsenalului chimic declarat de Damasc după un atac cu arme chimice în care au fost ucise sute de persoane în regiunea Ghouta Orientală, la est de Damasc, în august 2013.

Președintele Trump a fost extrem de tranșant ieri pe această chestiune, avertizând Rusia, un aliat al Siriei, în privința unor bombardamente pentru a răspunde atacului chimic. Cu toate acestea, astăzi, tot pe Twitter, președintele Trump a dezmințit o certitudine a acestor bombardamente: “Nu am spus niciodată când va avea loc un atac asupra Siriei. Acesta ar putea avea loc sau ar putea să nu se întâmple.”

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018