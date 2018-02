Atac cu grenadă asupra Ambasadei SUA din Muntenegru. Atacatorul s-a aruncat în aer

Un individ s-a aruncat în aer în fața ambasadei SUA din Podgorica după ce a aruncat o grenadă în interiorul complexului miercuri seara, a anunțat guvernul Muntenegrului.

”La miezul nopţii (23:30 GMT), în faţa clădirii Ambasadei Statelor Unite din Muntenegru, o persoană necunoscută s-a sinucis cu un dispozitiv exploziv. Chiar înainte, această persoană aruncase un dispozitiv explozibil (…) în interiorul perimetrului ambasadei”, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Twitter de către guvernul muntenegrean.

At 00:30, in front of the @USEmbassyMNE building in #Podgorica, #Montenegro an unknown person committed suicide with an explosive device. Immediately before, that person threw an explosive device from the intersection near the Sport Center into the US Embassy compound. (1 of 2)

