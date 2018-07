Avioane de vânătoare britanice Typhoon aflate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din apropiere de Constanța au decolat pentru a intercepta ceea ce părea a fi un bombardier care se apropia de spațiul aerian al NATO, informează Adevărul.ro.

Potrivit unei postări pe contul de Twitter al Forţelor Aeriene Regale din Marea Britanie, aparatul de zbor era rusesc – Suhoi Su-24 FENCER – şi se afla deasupra zonei de vest a Mării Negre.

RAF Typhoons based in Romania have been launched in response to Russian Su-24 FENCER aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea.

Read more: https://t.co/qxd2GxKbUH pic.twitter.com/HQbAs4CsMx

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) July 26, 2018