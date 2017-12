Barack Obama, intervievat de Prințul Harry: Unul dintre pericolele internetului este că oamenii ajung să citească doar ceea ce le ”consolidează prejudecățile actuale”

Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a lansat un nou avertisment cu privire la folosirea mijloacelor de comunicare prin intermediul social media, considerând că utilizarea acestora într-un mod dăunător poate duce la “balcanizarea societății”.

În cadrul unui interviu inedit în care fostul lider de la Casa Albă a fost intervievat de către Prințul Harry al Marii Britanii pentru postul de radio BBC4, Obama a spus că tehnologia ar trebui utilizată “într-un mod care să permită o multitudine de voci, să permită o diversitate de opinii, dar să nu ducă la o balcanizare a societății și să permită căi de a găsi lucruri în comun”.

