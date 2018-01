Benjamin Netanyahu efectuează în India prima vizită a unui prim-ministru israelian după 15 ani

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a sosit la New Delhi duminică, în prima vizită a unui şef al guvernului israelian după 15 ani, în vederea reangajării relaţiilor bilaterale, scrie AFP, potrivit Adevărul.ro.

Benjamin Netanyahu şi soţia sa Sara au fost primiţi la aeroport de prim-ministrul indian Narendra Modi, devenit în iulie primul conducător indian care a vizitat Statul evreu.

„Această vizită constituie ocazia de a întări cooperarea în domeniul economic, de securitatre, tehnologic şi turistic mondial”, a declarat prim-ministrul israelian într-un comunicat transmis înaintea vizitei. „Prim-ministrul indian Modi este un prieten apropiat al Israelului”.

Thank you to my good friend, Indian Prime Minister @narendramodi , who surprised me with a personal welcome at the airport upon my arrival in India. Together we will bring the relations between our countries to new heights! 🇮🇱🇮🇳 pic.twitter.com/bPZftC4caF

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 ianuarie 2018