Best Marketing, o conferință cu și pentru oamenii curajoși din marketing și comunicare, 23 mai, ARCUB

Curajul nu mai trebuie să fie o raritate în marcom-ul românesc. Curajul implică riscuri, dar mai presus de asta, este o formă de optimism și o dovadă de maturizare a industriei. Best Marketing este o conferință cu și despre oameni curajoși în marketing și comunicare.

Best Marketing, conferința Biz care se adresează oamenilor de marketing și comunicare, ajunge anul acesta la a VII-a ediție și își propune să fie un manifest pentru mai mult curaj în publicitatea românească. Conferința va avea loc în data de 23 mai la ARCUB.

Profesioniștii în marketing care se alătură anul acesta conferinței Best Marketing în calitate de vorbitori reprezintă companii cu puternice departamente de marketing și au coordonat campanii de brand curajoase: Coca-Cola, Avon, Pernod Ricard, Starcom, Alpha Bank.

“Vremurile se schimbă, specialiștii în marketing și comunicare trebuie să iasă din zona de confort, să uite de normal și să îmbrățișeze ideile curajoase. Curajul este arma secretă a omului de marketing și ne propunem ca prin acest eveniment să insuflăm curaj în strategiile de marketing din România,” spune Marta Ușurelu, redactor șef revista Biz.

În cadrul conferinței se va lansa o nouă ediție a Anuarului Directorilor de Marketing din România. Cartea reunește peste 150 dintre cei mai importanți directori de marketing din România, cei care decid strategiile de comunicare ale brandurilor și coordonează campanii de marketing.

Pe 23 mai în cadrul conferinței Best Marketing specialiștii din industrie îi mai pot întâlni pe:

Tiberiu Mercurian, Director de Marketing, Alpha Bank

Andreea Lupu, Strategy & Innovation, Director Starcom

Cristina Avram, Brand & Communication Marketing Manager, Fabryo – Atlas

Radu Moldovan–Petruț, Director de marketing, Pernod Ricard România

Miruna Smeureanu, Marketing Director, Coca-Cola Romania

Denis Mirea, Brand Communication & Advertising Manager SEE, AVON

Alex Bordei, Director of Product & Development Bigstep

Răzvan Mătășel, Managing Partner, Arsenoaiei & Mătășel

Răzvan Orbulescu, Director de Marketing FrieslandCampina România

Un invitat care cu siguranță va aduce un plus de valoare conferinței este Mihai Coliban, Creative Freeman. Arhitect, apoi art director, designer și director de creație, Mihai are zece ani de publicitate în România, nouă în Rusia, patru luni în Ungaria. De trei ani, locuiește în Londra și până acum a lansat două businesuri proprii, iar pe al al treilea îl are în pregătire.

Mai multe detalii despre program și speakeri regăsiți pe site-ul evenimentului Best Marketing.

Despre Biz

Biz este brandul care reunește o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline. Business-ul Biz înglobează revista Biz, o divizie puternică de organizare evenimente, servicii de content marketing pentru clienții săi și o divizie dedicată studiilor de piață. Biz s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech. www.revistabiz.ro.

