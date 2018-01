Bulgaria deschide era spre o nouă extindere a UE. Din plenul Parlamentului European, premierul bulgar anunță: Este momentul să transmitem Balcanilor de Vest că au o perspectiva europeană 

Bulgaria va face tot posibilul pentru ca provocări precum migrația și perspectivele europene ale Balcanilor Occidentali să își găsească un răspuns la nivelul Uniunii Europene în cadrul președinției bulgare a Consiliului, a promis premierul Boiko Borisov, în plenul Parlamentul European de la Strasbourg, în contextul prezentării priorităților mandatului Bulgariei în fruntea Consiliului UE.

“Bulgaria vă va ajuta în ceea ce privește Balcanii de Vest, politica migrației și multe alte aspecte. Suntem gata să acționăm dacă dumneavoastră considerați că este necesar”, s-a adresat Borisov eurodeputaților.

Premierul bulgar a enunțat cele patru priorități ale președinției la Consiliu – viitorul Europei, tinerii, perspectiva europeană și conectivitatea cu Balcanii de Vest -, menționând că aceste teme ”sunt strâns legate de unitatea și stabilitatea Uniunii Europene”, o referire indirectă la motto-ul președinției bulgare.

Migrație: Acordul UE-Turcia și controale la frontieră

În ceea ce privește migrația, Boiko Borisov a prezentat reușitele Bulgariei în această chestiune și a transmis că problema relocării migranților în țările membre trebuie rezolvată prin dialog. De asemenea, liderul de la Sofia a insistat asupra eficienței Acordului UE-Turcia privind migrația.

De altfel, Bulgaria a promis recent Ankarei că anul 2018 va aduce un nou impuls pentru cooperarea UE-Turcia, cunoscute fiind criticile europene față de politica regimului Erdogan, dar și nemulțumirea administrației turce față de înghețarea negocierilor de aderare.

”Îmi permit să spun că Bulgaria a reușit să reducă presiunea migratorie la zero. Aceasta s-a realizat pentru că am lucrat foarte mult, iar la frontiera dintre Bulgaria și Turcia am arătat cum împreună se poate realiza asta. Eu cred că Declarația UE-Turcia trebuie să continue să fie aplicată, semnată, dar trebuie să acționăm cu hotărâre în ceea ce privește independența presei din Turcia”, a spus acesta.