Cazul Skripal. Reacția diplomației britanice după ce 14 state UE au decis să expulzeze diplomați ruși: Un răspuns internațional extraordinar

Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, a anunţat luni că 14 state membre UE au decis să expulzeze diplomaţi ruşi ca reacţie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede că ar fi fost orchestrat de Moscova. Acestea sunt: Polonia (4 diplomați), Franța (4), Germania (4), Cehia (3), Lituania (3), Olanda (3), Italia (2), Danemarca (2), Estonia (1), Letonia (1), Croația (1), Finlanda (1), România (1).

Ministrul de externe britanic Boris Johnson a reacționat rapid pe Twitter.

„Răspunsul internațional extraordinar de astăzi al aliaților noștri se află în istorie ca fiind cea mai mare expulzare colectivă a ofițerilor de informații ruși și va contribui la apărarea securității noastre comune. Rusia nu poate încălca normele internaționale cu impunitate”, a scris oficialul britanic.

Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 26, 2018