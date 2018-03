Ce spunea despre România noul secretar de stat al SUA, Mike Pompeo, în timpul întrevederii cu președintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a avut vara trecută o întrevedere cu Mike Pompeo, noul secretar de stat al SUA, pe atunci director al CIA cu prilejul vizitei de stat întreprinse în Statele Unite.

Cei doi oficiali au abordat atunci subiectul bunei colaborări dintre România și SUA în materie de parteneriat de intelligence, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale: “Președintele României a avut o întrevedere cu conducerea CIA. Cu acest prilej, a transmis aprecierea pentru excelenta şi complexa colaborare dintre CIA şi partenerii de intelligence din România, bazată pe încredere, deschidere şi sprijin reciproc în arii de expertiză specifice, aspect ce întăreşte şi mai mult Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări.”

“Președintele Klaus Iohannis a arătat că România este un partener valoros pentru partea americană, în special datorită expertizei din regiunea Mării Negre, Balcanii de Vest și vecinătatea estică, inclusiv în ceea ce priveşte ameninţările hibride de pe Flancul Estic al NATO. (…) La rândul său, conducerea CIA a evidenţiat aprecierea pentru nivelul excelent al cooperării cu partenerii de intelligence din România, care se regăsesc în topul serviciilor de informații din Europa cu care are relații agenția americană, din punct de vedere al nivelului de încredere și al consistenței activității derulate”, se mai precizează în comunicat.

Klaus Iohannis și Mike Pompeo au avut și un schimb de vederi cu privire la cele mai arzătoare teme de securitate de la nivel global: “combaterea terorismului (cu accent pe eradicarea Daesh în Siria/Irak), amenințarea balistică/nucleară nord-coreeană, solidaritatea transatlantică, precum și stabilizarea Afganistanului.”

Mike Pompeo a fost numit astăzi în funcția de secretar de stat al SUA după ce președintele Donald Trump a decis demiterea lui Rex Tillerson.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018