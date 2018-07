Preşedintele Donald Trump a fost criticat intens în Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la întâlnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul său rus, Vladimir Putin, în care liderul SUA s-a aflat într-o postură delicată, aceea de a avea încredere în cuvântul lui Vladimir Putin sau în concluziile analizelor comunității americane de intelligence care afirmă implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016.

Fostul vicepreședinte al SUA, Joe Biden, fostul secretar de Stat John Kerry, mai mulţi senatori republicani, între care și John McCain, şi un fost director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) au condamnat lipsa oricărui accent critic la adresa Rusiei din partea lui Trump şi faptul că el a acceptat dezminţirile lui Putin privind amestecul Moscovei în alegerile americane. Mai mult, preşedintele american a afirmat despre propria ţară că s-a comportat într-un mod stupid în relaţia cu Rusia.

Drept reacție, Casa Albă a anunţat că Trump se va întâlni marţi cu membri ai Congresului, dar nu a precizat subiectul discuţiilor şi nici numele congresmenilor care vor participa, notează Reuters. Este singurul eveniment anunţat pentru această zi pe agenda preşedintelui.

”Astăzi, președintele nostru a avut șansa de a se confrunta cu un adversar care a atacat – și continuă să atace – democrația și aliații noștri. Ar fi putut să apere interesele și valorile americane. El a ales să nu.În schimb, a îmbrățișat adversarul nostru numărul unu, a acuzat America mai degrabă de agresiunea Rusiei pentru deteriorarea relațiilor noastre bilaterale, a distrus propriul departament de justiție și a pus cuvântul lui Putin deasupra celui al comunității noastre de intelligence”, a scris Joe Biden pe contul său de Facebook.



Tot pe Facebook, fostul șef al diplomației americane, John Kerry, a criticat în termeni duri prestația liderului american.

”N-am văzut niciodată un președinte american care să facă sau să spună ceva cum a făcut astăzi președintele Trump. Nimeni altcineva nu are, și toată lumea știe asta. Este mai mult decât nefericit; este indezirabil. (…) Problema nu este ca Trump are un summit. Trump are o politică care este rea pentru America, rea pentru aliații noștri și numai bună pentru Vladimir Putin”, a scris Kerry.

Tot pe rețelele sociale a reacționat și John Brennan, fost director al CIA.

“Spectacolul lui Donald Trump la conferinţa de presă de la Helsinki se ridică la nivelul infracţiuni şi abateri de conduită grave şi îl depăşeşte. N-a lipsit nimic până la trădare. Nu doar că comentariile lui Trump au fost imbecile, ci el e cu totul în buzunarul lui Putin. Patrioţi Republicani, unde sunteţi???”, a scris el pe Twitter.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???

Fostul candidat republican la alegerile prezidențiale din 2008, senatorul John McCain, a catalogat summit-ul Trump-Putin drept “o greşeală tragică”.

“Nu doar că preşedintele Trump n-a reuşit să spună adevărul despre un adversar; dar, vorbind lumii în numele Americii, preşedintele nostru nu a reuşit să apere tot ce ne face ceea ce suntem – o republică de oameni liberi devotaţi cauzei libertăţii, acasă şi în străinătate”, a arătat el într-o declaraţie scrisă, punctând că declarațiile de presă au reprezentat ”una dintre cele mai rușinoase performanțe ale unui președinte american”.

Today’s press conference in #Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory.

My full statement on the #HelsinkiSummit: https://t.co/lApjctZyZl

— John McCain (@SenJohnMcCain) July 16, 2018