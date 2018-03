Ciocniri violente la Kiev între forțele de ordine și manifestanți anticorupție. Cel puțin 10 persoane au fost rănite și 50 au fost reținute

Cel puțin 10 persoane au fost rănite și alte 50 au fost reținute în urma unor confruntări între poliție și manifestanți anticorupție care au amplasat o tabără de corturi în apropierea sediului Parlamentului, informează Radio Free Europe. Protestatarii solicită înființarea unei instanțe anticorupție, potrivit Deutsche Welle.

#Kiev today: On the road to the #Europe: pic.twitter.com/n7X1tslMI8

— Victor Kuhnovets (@vicktop55) March 3, 2018