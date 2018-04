Comisarul Corina Crețu, ultimul apel înaintea prezentării propunerii de buget UE post-2020: Politica de coeziune și Europa sunt două fețe ale aceleiași monede

Editorial semnat de comisarul Corina Crețu pe blogul Comisiei Europene

Aceasta a fost o scurtă vizită la Luxemburg, mai puțin de 24 de ore, pe 12 aprilie, însă a fost compactă. Și mai presus de toate productivă.

Prima parte a fost dedicată 100% viitorului ceea ce eu consider cel mai uman, cel mai necesar din toate politicile UE: politica de coeziune.

Într-adevăr, reuniunea Consiliului Afaceri Generale (GAC) a fost ultima de acest fel înainte ca Comisia să prezinte propunerea sa pentru următoarea perioadă financiară europeană, așa-numitul cadru financiar multianual (CFM), în mod tradițional cea mai complexă și importantă negociere întrucât stabilește prioritățile politice globale ale Europei pentru următorii ani.

De această dată, contextul este și mai complex decât în ​​trecut din cauza a două elemente noi: Brexit, pe de o parte (plecarea Marii Britanii, un contributor major la bugetul UE, înseamnă o pierdere substanțială de resurse pentru viitorul buget al UE) și apariția de noi responsabilități pentru finanțarea de către UE, în special migrația și apărarea, pe de altă parte.

În acest context, a fost crucial să subliniez miniștrilor din fiecare stat membru că politica de coeziune și Europa sunt cu adevărat două fețe ale aceleiași monede, că slăbirea uneia dintre acestea nu poate decât să slăbească pe cealaltă. Era la fel de important să reiterez convingerea mea absolută că Europa, statele membre, orașele și regiunile lor și cetățenii lor au nevoie de o politică de coeziune pentru toate regiunile, nu doar pentru cei mai săraci.

Într-adevăr, oriunde călătoresc în Europa, fie o regiune mai bogată sau mai săracă, autoritățile locale și regionale, precum și reprezentanții sectorului privat și ai societății civile vorbesc cu o singură voce: “Avem nevoie de politica de coeziune”. Apeluri care au fost formalizate în nenumărate declarații oficiale ale instituțiilor și asociațiilor europene care le reprezintă.

În cele din urmă, a fost important să le explic statelor membre de ce cred că trebuie să adăugăm noi indicatori, în afara de Venitul Național Brut, pentru a calcula viitoarea alocare națională a fondurilor noastre. Indicatorii pur economici nu spun povestea completă, nu sunt suficiente. Pentru a evalua în mod eficient cât de multă nevoie are o egiune de fonduri ale politicii de coeziune, indicatorii legați de calitatea vieții trebuie să fie incluși în ecuație; astfel de indicatori fiind legați de educație, de accesul la serviciile publice și de mediu pentru a numi doar câteva.

La reuniunea GAC ​​din data de 12 aprilie, am fost bucuroasă să aud că eu și reprezentanții statelor membre împărtășim același linii mari de gândire. Majoritatea acestora și-au exprimat disponibilitatea de a-și spori contribuțiile naționale la viitoarele bugete ale UE, pentru a compensa ieșirea din UE a Marii Britanii și toți aceștia sunt în favoarea unei politici de coeziune care se adresează întregii Europe.

Acesta din urmă este o veste binevenită; într-adevăr, nu mi-am imaginat că politica de coeziune de mâine va “dispărea” în totalitate dintr-o jumătate a Europei, deoarece aceasta ar însemna dispariția vizibilității UE în jumătate din statele sale membre, în timp ce Europa va fi împărțită în două în ceea ce privește finanțarea UE.

Un ultim punct al reuniunii GAC: am fost fericită să raportez statelor membre cu privire la progresele înregistrate de la prezentarea, în aprilie anul trecut și la cererea acestora, a șapte acțiuni de comunicare pentru a spori vizibilitatea politicii de coeziune. Un an mai târziu, este clar că Alianța de Coeziune pe care am solicitat-o ​​a reușit dincolo de speranțele mele: aproximativ 5000 de semnatari din orașe și regiuni la niveluri național și european, desigur, dar și din sectoarele sănătății, educației, afacerilor, sindicatelor.

De asemenea, am invitat statele membre să-și intensifice eforturile, la nivel național, pentru a spori profilul politicii de coeziune, deoarece Comisia nu poate atinge singur acest obiectiv.

*** Editorialul semnat de comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a fost publicat inițial pe blogul Comisiei Europene. Opiniile exprimate reprezintă viziunea autoarei ***

