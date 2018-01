Comisia pentru Afaceri Constituționale ( AFCO) din Parlamentul European a votat în favoarea alcătuirii unor liste transnaționale la alegerile europene

Membrii Comisiei pentru Afaceri Constituționale (AFCO) din Parlamentul European au votat astăzi, cu 17 voturi pentru și 8 împotrivă, în favoarea alcătuirii unor liste transnaționale la alegerile europene, o idee mai veche care a căpătat avânt după sprijinul arătat de președintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit unui comunicat al Legislativului european.

Guy Verhofstadt, liderul Grupului ALDE din Parlamentul European și membru al AFCO, a salutat rezultatul votului, catalogându-l drept ”un prim pas către o democrație europeană reală”.

Glad transnational lists received broad support in @EPInstitutional: 17 against 8. A first step towards a real European democracy.

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 23, 2018