Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din cadrul Parlamentul European solicită statelor membre activarea articolului 7 împotriva Ungariei

Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din cadrul Parlamentului European a votat luni, cu 37 de voturi ”pentru” și 19 ”împotrivă”, un raport prin care solicită statelor membre activarea Articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene împotriva Ungariei, pentru a evita o încălcare flagrantă a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene de către guvernul condus de premierul Viktor Orban, potrivit unei postări a comisiei pe pagina sa de Twitter.

Parlamentul European va vota în sesiunea plenară din luna septembrie.

MEPs ⁦⁦@EP_Justice⁩ back triggering of Art. 7 to avoid a breach of EU values in Hungary pic.twitter.com/3Hyt4zMw3U

— LIBE Committee Press (@EP_Justice) June 25, 2018