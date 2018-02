Conferința de Securitate de la Munchen. Ministrul olandez al Apărării atrage atenția asupra bioterorismului: Ne putem confrunta în următorii 10, 15 ani cu un atac biologic

Ministrul olandez al Apărării a avertizat în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen că lumea s-ar putea confrunta în următorii 10, 15 ani cu un atac biologic la scară largă, anunță Politico Europe.

Minister Bijleveld on pandemic diseases as a threat to global security: “This is not a script for a film. This could happen in the next 10 to 15 years. Either by a quirk of nature, or at the hand of a terrorist.” #MSC2018 #defensie (1) pic.twitter.com/mi3PVFaIfV

— Ank Bijleveld (@MinBijleveld) February 17, 2018