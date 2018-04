Consiliul Investitorilor Străini: Birocraţia din România, necompetitivă. Şansele de a atrage noi investiţii semnificative sunt minime

Investitorii străini descriu birocraţia din România ca fiind necompetitivă în comparaţie cu alte locaţii din Europa unde desfăşoară activităţi şi reclamă lipsa de transparenţă şi de consistenţă în adoptarea şi aplicarea politicilor publice, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Investitorilor Străini (FIC).

„Cu un nivel scăzut al încrederii în politicile publice este puţin probabil ca România să atragă noi investiţii în zonele cu şomaj încă ridicat, în sectoare esenţiale cum este cel al utilităţilor sau în proiecte de parteneriat public-privat pe care reprezentanţii Guvernului încearcă să le încheie în perioada următoare. Anul 2017 a fost marcat de o <revoluţie fiscală> ale cărei obiective şi beneficii mediul privat încă nu le-a înţeles şi care a fost implementată în ciuda comentariilor negative aproape unanime. În paralel, a fost consumată foarte multă energie pe dezbaterile privind reforma sistemului judiciar, fără a fi luate însă în considerare problemele practice ale mediului de afaceri. Solicitările companiilor privind înfiinţarea unor tribunale comerciale şi fiscale sau creşterea numărului de magistraţi din sistem pentru mai multă celeritate în decizii nu au figurat deloc pe agenda modificărilor”, se arată în document.

În concluzie, arată Consiliul, pe termen scurt, perspectivele economice arată bine şi o parte semnificativă a companiilor membre FIC anticipează o creştere a afacerilor în România, însă investiţiile pe termen mediu şi lung, singurele care catalizează o creştere sustenabilă, nu se vor materializa dacă nu are loc o schimbare a percepţiei investitorilor existenţi privind stabilitatea şi predictibilitatea politicilor publice din România.

Un studiu realizat în cadrul membrilor FIC arată că peste 70% dintre ei spun că evoluţiile din ultimele 6 luni le-au scăzut încrederea în mediul de afaceri din România şi consideră că aceasta s-a deteriorat.

68% dintre respondenţi consideră că forţa de muncă disponibilă nu este suficient de competitivă, 85% dintre respondenţi caracterizează sistemul fiscal din România ca necompetitiv şi probabil nu din cauza nivelului de impozitare, ci a schimbărilor bruşte de politică fiscală şi lipsei de modernizare la nivelul ANAF, 96% spun că întâmpină dificultăţi pe fondul poverii reglementărilor care sunt neclare şi în continuă schimbare şi 92% consideră că infrastructura nu este suficient de bine dezvoltată.

Conform FIC, investiţiile străine în România au ajuns la 4,5 miliarde de euro în 2017, în foarte uşoară creştere faţă de 2015 sau 2016, dar la jumătate faţă de nivelul înregistrat în anii 2007 – 2008.

„O parte semnificativă a acestor investiţii au fost realizate de companiile deja prezente în România, care se adaptează la creşterea economiei locale, europene şi globale. Cu toate acestea, România are nevoie de noi investitori care să aducă cu ei un plus de capital şi tehnologie. O analiză recentă a Băncii Mondiale arată că investiţiile străine atrase de România în 2016 reprezentau doar 2,8% din PIB, în timp ce în Europa de Est fluxurile erau de aproximativ 8% din PIB pentru aceeaşi perioadă. Aceste rezultate evidenţiază că sumele atrase de România sunt foarte mici, atât de la an la an, cât şi în comparaţie cu ţările vecine”, menţionează sursa citată.