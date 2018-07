Rămășițele unui număr neprecizat de soldați americani uciși în timpul războiului coreean au fost predate de Phenian către SUA în ceea ce Donald Trump a numit „un moment extraordinar”, scrie The Guardian, potrivit HotNews.

Un avion militar american de transport a zburat la o bază aeriană din orașul nord-coreean Wonsan pentru a aduce rămășițele pâmântești la baza Osan din Sud. O ceremonie oficială este programată miercuri, tot la Osan.

Președintele american i-a mulțumit, pe Twitter, liderului de la Phenian: „Rămășițele soldaților americani vor părăsi curând Coreea de Nord și vor pleca spre Statele Unite! După atât de mulți ani, acesta va fi un moment extraordinar pentru multe familii. Mulțumiri pentru Kim Jong-un”.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018