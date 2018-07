Daciana Sârbu se retrage din PSD. Eurodeputatul își va continua mandatul în Parlamentul European ca independent afiliat Grupului Socialiștilor și Democraților Europeni

Eurodeputatul Daciana Sârbu și-a anunțat retragerea din Partidul Social Democrat și continuarea mandatului de deputat în Parlamentul European în calitate de independent afiliat Grupului Socialiștilor și Democraților Europeni.

Am decis ca incepand de luni, 9 iulie 2018, sa ma despart de Partidul Social Democrat si sa-mi continui mandatul in Parlamentul European ca europarlamentar independent, in Grupul S&D”, a scris Sârbu pe pagina sa de Facebook.

Eurodeputatul român a mai afirmat că la finalul actualului mandat în legislativul european va continua să susțină proiectele în care crede și ”din afara politicii”.

”Voi continua sa lupt pentru aceleasi cauze in care am crezut si pana acum – programe mai bune de sanatate, drepturi egale pentru consumatorii romani, sanse mai mari pentru agricultorii romani, mediu mai curat pentru toti. Iar la incheierea acestui mandat voi continua sa sustin aceste proiecte si din afara politicii”, a mai spus ea.

Daciana Sârbu activează în Parlamentul European încă din 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană. În cadrul actualei legislaturi (2014-2019), Sârbu este vicepreședinte al Comisiei de Mediu și Sănătate publică din Parlamentul European, iar în 2015 a fost nominalizată pentru marele premiu la categoria „Sănătate” la Gala Premiilor Parlamentului European.

