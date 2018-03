Dan Cărbunaru, directorul Calea Europeană, discurs în cadrul evenimentului PPE din Sofia de lansare a angajamentului privind alegerile europene din 2019: Tinerii trebuie să se implice în conturarea viitorului Europei

Dan Cărbunaru, jurnalist și directorul Calea Europeană, a avut astăzi o intervenție în cadrul panelului dedicat perspectivei tinerilor asupra viitorului Europei la evenimentul Partidului Popular European de lansare a angajamentului privind alegerile europene din 2019.

„Intervenția mea se va axa pe experiența din ultimii 12 ani, dar în principal pe ce mai recentă în ceea ce privește implicarea oamenilor și conectarea lor la valorile europene. Realizăm din ce în ce mai valorile noastre, și nu mă refer la cele politice, ci la cele sociale. Valorile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene în care trăim astăzi, o Uniune care este în pericol. Ar trebui să ne apărăm visul european nu cu forța, ci cu cuvintele. Cetățenii au nevoie de dialog și am avut ocazia de mai multe ori de a mă convinge de acest lucru prin intermediul moderării, implicării și organizării dialogurilor cetățenești din Europa, nu numai în București, dar și în alte orașe din România precum și în Bruxelles”, a precizat jurnalistul în cadrul intervenției sale.

În ceea ce privește numeroasele dialoguri cetățenești moderate sau organizate de Dan Cărbunaru, acesta a împărtășit cu audiența cele mai memorabile experiențe: „Cu mai puțin de un an în urmă am avut privilegiul de a modera primul dialog cetățenesc la care a participat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker alături de comisarul Corina Crețu pe 11 mai 2017 în București. În mai puțin de două ore am putut să interacționăm cu oamenii și să le ascultăm vocile. Cel mai important lucru pe are domnul Juncker l-a spus în București a fost: „Am venit aici în București să îi ascult pe cetățeni”, ceea ce a fost extrem de important deoarece este util să îi ascultăm pe oameni și de aceea acest lucru ar trebui să fie făcut mai mult.”

Accentul asupra tinerilor a fost unul extrem de important: „Audiența noastră de aici din Sofia este în mare parte formată din tineri. Persoanele tinere din Europa reprezintă viitorul Europei. Viitorul este aici, în Sofia unde am început acest dialog, dar este și la nivelul întregului continent. Aceștia au nevoie de soluții, au nevoie de o Uniune Europeană care să livreze. Bineînțeles că ne confruntăm cu populismul și cu alte provocări, dar haideți să ne axăm asupra clădirii Europei, și nu numai asupra apărării ei.”

Dan Cărbunaru a vorbit și despre alte evenimente în cadrul cărora a fost implicat precum dialogul cetățenesc cu comisarul european Tibor Navracsics, precum și inițiativa „Reflecting on Europe” a Comitetului Regiunilor și dialogul cetățenesc al președintelui acestei instituții, Karl-Heinz Lamertz, dar și EuroPCom, cea mai important eveniment privind comunicarea la nivel european ce a avut loc în Bruxelles.

Jurnalistul Dan Cărbunaru a prezentat și proiectul pe care Calea Europeană l-a desfășurat în vara anului trecut și care se înscrie tocmai în această temă a dialogurilor cetățenești: „Toate aceste exemple ne-au inspirat atât pe mine, dar și echipa din București și Bruxelles, căci ne împărțim eforturile între aceste două orașe, și tocmai de aceea ne-am hotărât că putem face mai mult și am vrut să ne implicăm în ceva mai provocator, așa că am organizat anul trecut mai multe evenimente de acest tip al consultării cetățenești. Am numit acest concept „Agora – viitorul Europei” deoarece Agora este prin excelență un loc al dezbaterilor dar și al luării deciziilor. Așadar am implicat oamenii din trei regiuni prin dezbaterea a cinci scenarii pe care domnul Juncker le-a propus pentru viitorul Europei. Am analizat aceste scenarii din perspective locale iar oamenii au putut dezbate, pune întrebări concrete și vota. Așadar vorbim despre legitimitate și democrație.”

„Sper ca aceste dialoguri care vor începe astăzi în Sofia și care vor fi continuate și în alte părți să continue nu numai înainte de alegeri, ci și după acestea. Oamenii au nevoie de soluții în fiecare zi, nu doar în campaniile electorale”, a conchis acesta.

