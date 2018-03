Deputatul independent Remus Borza: Primele 30 de puteri economice și militare ale lumii cheltuie anual peste 1.500 de miliarde de dolari pentru apărare. România ar trebui să aibă alte priorități

Deputatul independent Remus Borza a comentat acordul dinte liderii republicani şi democraţi din Congresul Statelor Unite, care au anunțat săptămâna trecută că au ajuns la o poziție comună privind finanţarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018, evitând astfel un nou blocaj al administraţiei.

Borza remarcă faptul că SUA acordă pentru Apărare de trei ori PIB-ul României, aproximativ 700 de miliarde de dolari, cheltuielile totale fiind aproximate la 1300 de miliarde de dolari. În acest context, deputatul independent argumentează că, deși România alocă 2% din PIB pentru apărare, banii nu sunt suficienți pentru a recupera decalajul de înzestrare între marile puteri militare și armata României și pledează ca fondurile să fie redirecționate către alte domenii.

„Statele Unite ale Americii au pentru apărare de trei ori PIB-ul României! Și noi ne dăm cu cărămida în piept că am alocat 2% din PIB pentru apărare. Noi cu 4 miliarde de euro nici înt-o mie de ani lumină nu recuperăm decalajul de înzestrare dintre armatele marilor economii sau puteri militare și armata română. Noi în continuare suntem la stadiul de tras cu praștia sau arcul cu săgeți. Dacă ar fi să ne atace cineva, deși nu mai are ce să ia de pe noi, am ieși la luptă cu furcile sau topoarele de prin curte. Și atunci la ce folos această risipă inutilă de bani. Primele 30 de puteri economice și militare ale lumii cheltuie anual peste 1.500 de miliarde de dolari pentru apărare. România ar trebui să aibă alte priorități: spitale noi, școli noi, drumuri noi.”, a declarat Borza, în cadrul emisiunii Borza Analytica.

„Cu toate că Trump a obținut o victorie importantă în Congres, victoria nu a fost deplină. În ceea ce privește zidul cu Mexic a cerut 25 de miliarde de dolari, dar Congresul i-a dat doar 600 de milioane”, mai remarcă politicianul.

