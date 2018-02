Deputatul Remus Borza: Creșterea veniturilor salariaților din sectorul public nu face altceva decât să finanțeze locuri de muncă în alte țări

Deputatul Remus Borza consideră că majorarea numărului de salariați de la stat, cumulată cu creșterea salariilor a avut drept consecință un nou record al deficitului de cont curent.

Într-o postare pe blogul personal, deputatul român se declară dezamăgit de faptul că statul nu face angajări pe baza criteriilor de competență.

“Pe bugetul anului 2018, toate ministerele au primit fonduri de salarii majorate: 20% în plus la Ministerul Administrației și Internelor, 12 % la Ministerul Sănătații și Casa de Națională de Sănătate, 240 % la Ministerul Educației și așa mai departe. Cu toate acestea, văd că nu e bine. În continuare cer mai mulți bani. În ultimii doi ani, am suplimentat fondul de salarii în sectorul bugetar cu peste 10 miliarde de euro. Cu banii aceștia s-ar fi putut construi câteva sute de kilometri de autostrăzi, zeci de spitale și școli noi. În schimb, Guvernul a preferat să crească veniturile salariale. Consecința este un deficit bugetar în 2017 de 24 de miliarde de lei, un record al deficitului de cont curent de 12.5 miliarde de euro, împrumuturi de pe piața internă de 50 de miliarde de lei și de piețele externe de patru miliarde de euro, o inflație de 3.3 % pe 2017 și de 4.3 % în ianuarie 2018. Datoria totală externă a României se apropie de 100 miliarde euro. Bugetarii, având mai muți bani evident că au consumat mai mult. Creșterea economică de anul trecut se bazează preponderent pe consum. Numai că industria românească pe care am pus-o la pământ după 1990 nu a fost în măsură să satisfacă nevoile din ce în ce mai multe și mai mari ale populației. În locul marilor unități industriale, azi avem mall-uri. Economia românească după 1990 a cunoscut cel mai agresiv proces de dezindustrializare. Un mare om de stat, în perioada anilor ’90 a pus eticheta pe industria românească: un morman de fiare vechi pe care ar trebui să-l vindem cu o marcă. Și atunci nu ar trebui să ne surprindă azi că nu mai avem industrie”, a spus Remus Borza.

Mai mult, acesta a explicat și de ce aceste decizii contribuie la creșterea economiilor altor țări: “Creșterea veniturilor populației, în special a salariaților din sectorul public nu a făcut altceva decât să finanțeze locuri de muncă în alte țări, să finanțeze economia altor țări. Acest fapt rezultă din valoarea record de 12.5 miliarde de euro a deficitului de balanță comercială. Niciodată nu am avut un volum atât de mare a deficitului de cont curent. A crescut cu 83 % în 2017, față de 2016. Am importat mărfuri, bunuri și servicii, de 75 de miliarde de euro anul trecut și am exportat de doar 63.5 miliarde de euro.”

