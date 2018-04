Deputatul Remus Borza: Suntem pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește ponderea veniturilor bugetare în PIB, sub 29%

Începând cu 1 iunie 2018, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii pentru firmele mijlocii şi mari, cele mici urmând să se conformeze acestei obligaţii din 1 august 2018. Deputatul independent Remus Borza a vorbit despre acest subiect, atrăgând atenția asupra ponderii redusă a veniturilor bugetare în PIB în cazul României.

Guvernul stabilise termenele anul trecut, iar calendarul a fost menţinut şi de parlamentari, Camera Deputaţilor aprobând săptămâna trecută noile prevederi. Mai precis, firmele care folosesc astfel de aparate vor fi obligate să transmită Fiscului, lunar, anumite date, cum ar fi cele din bonul fiscal sau informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal.

„Cu o largă majoritate, s-a votat în Camera Deputaților Legea 353, discutabilă din punctul meu de vedere. Nu face altceva decât să aprobe Ordonanța 20 din 30 octombrie 2017 a Guvernului Tudose, prin care se prorogă niște termene privind obligativitatea conectării caselor de marcat cu jurnale electronice la serverele ANAF. Vorbim de incapacitatea statului, a Ministerului de Finanțe, prin ANAF, de a colecta venituri la bugetul statului care să susțină, pe de o parte, investițiile și, pe de altă parte, creșterile de venituri salariale, pensii și ajutoare sociale”, a spus, în cadrul emisiunii Borza Analytica, deputatul independent Remus Borza.

„Din păcate, în România ultimilor ani, se colectează foarte puțin, suntem pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește ponderea veniturilor bugetare în PIB, sub 29%. Am stat ceva mai bine în 2014-2015, când la conducerea ANAF era Gelu Diaconu. Spre comparație, Bulgaria are o pondere a veniturilor bugetare în PIB de 35%, Ungaria, Polonia și Cehia peste 40%. Media la nivelul UE e de 44%. Nivelul scăzut de colectare a veniturilor bugetare este cauzat de incapacitatea ANAF de a crește colectarea și de evaziunea fiscală de dimensiuni apocaliptice. Avem o evaziune fiscală de 17 miliarde de euro anual, din care 9 miliarde de euro doar din TVA, vreo 3 miliarde de euro din produse accizabile (combustibili, alcool, tutun) și alte 2 miliarde de euro din comerțul cu produse agricole primare (cereale, fructe, legume). Autostrada Pitești – Sibiu costă 1,6 miliarde de euro, deci noi pierdem echivalentul a 10 autostrăzi Pitești – Sibiu anual”, a precizat deputatul.

