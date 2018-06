Dezbatere #RECONNECTMOLDOVA – Cum poate ajuta România Republica Moldova în perioada președinției UE? | 11 iunie, București

Două think tankuri – Expert Forum, din România și Watchdog.md din Republica Moldova – organizează o dezbatere publică despre ce ar trebui să facă România pe perioada președinției UE pentru a susţine mai eficient parcursul european al Republicii Moldova.

Rezultatele vor fi puse la dispoziția factorilor de decizie pentru a fi integrate în politici și proiecte la nivel european, transmit organizatorii.

Evenimentul va avea loc pe 11 iunie la sala de sedințe a grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților, etaj 2, intrarea S1, Palatul Parlamentului. Agenda evenimentului este disponibilă aici.

Conform regulilor interne ale Parlamentului, vă rugăm să confirmați participarea prin completarea datelor personale în formularul de mai jos. Dacă veniți cu mașina şi vreţi să parcaţi în incintă, indicați numărul de înmatriculare. Presa acreditată la Parlament are acces liber; jurnaliştii care nu au acreditare sunt rugați să se înscrie în formularul de mai jos. Vă rugăm să confirmați participarea prin intermediul acestui formular până vineri, 8 iunie, ora 10.

Formularul poate fi completat aici.

Dezbaterea este organizată de către Asociația Comunitatea pentru politici și avocacy ”WatchDog.MD” (Chișinău) și Expert Forum (EFOR, București). Evenimentul e parte din proiectul ”Raising the level of awareness and information about the challenges to security and democratic development of the Republic of Moldova”, finanțat de The Black Sea Trust, proiect al German Mashall Fund of the United States.

.