Dispută între președintele PE și comisarul european pentru Justiție privind audierea lui Mark Zuckerberg. Vera Jourova: Sesiunea ar trebui să fie publică/ Antonio Tajani: Nu este treaba dumeavoastră să criticați Parlamentul European

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, i-a atras atenția comisarului european pentru Justiţie, Drepturi fundamentale şi Cetăţenie, Vera Jourova, pentru că și-a arătat opoziția față de ideea ca întâlnirea între co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg și președinții grupurilor politice din cadrul Parlamentului European să se desfășoare cu ușile închise, completând că nu este problema ei această chestiune, informează Politico Europe.

Jourova a precizat în cadrul unei postări pe pagina sa de Twitter că ar fi păcat ca audierea lui Zuckerberg, care va avea loc pe data de 22 mai la Bruxelle, începând cu ora locală 17.45, să nu fie una publică.

”Există mai mulți utilizatori europeni ai rețelei de socializare Facebook decât sunt în SUA iar europenii au dreptul să afle cum sunt gestionate datele lor”, a punctat înaltul oficial european.

Glad that Mark Zuckerberg accepted invitation from @Europarl_EN and will come to Brussels to answer European questions on privacy. Pity this will not be a public hearing. There are more EU users on FB than there are in the US & Europeans deserve to know how their data is handled.

— Věra Jourová (@VeraJourova) May 16, 2018