Dispută SUA-Rusia la München. Serghei Lavrov: Acuzațiile de interferență în alegeri sunt ”palavre”; H.R. McMaster: Singura legislație bipartizană cu care ne punem de acord sunt sancțiunile împotriva Rusiei

Corespondență de la München – Robert Lupițu

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, și consilierul pentru securitate națională a președintelui SUA, H.R. McMaster, au continuat sâmbătă disputa dintre Moscova și Washington pe tema interferenței ruse în alegerile prezidențiale americane ca urmare a faptului că procurorul special Robert Mueller, a pus sub acuzare vineri 13 cetățeni ruși și trei entități rusești cu fapta de “război informațional” ilegal.

Întrebat despre aceste acuzații la conferința de securitate de la München, sâmbătă, Lavrov a declarat că mai mulți oficiali din SUA, inclusiv vicepreședintele Mike Pence, au declarat că nici o țară străină nu a avut niciun impact asupra rezultatului alegerilor.

“Până vom vedea faptele rămân doar palavre“, a spus Lavrov, în audiență aflându-se consilierul președintelui Donald Trump, H.R. McMaster, cel care l-a înlocuit în funcție pe Michael Flynn, acuzat că a avut linii de comunicare cu oficiali ruși în timpul campaniei electorale din SUA, dar și după instalarea administrației Trump.

McMaster, care i-a urmat pe scena conferinței lui Lavrov, a spus că dovezile FBI în această privință sunt ”incontestabile”.

El a spus că încercările Rusiei de a “urni societățile occidentale unele împotriva altora” au eșuat și au ajuns “să unească toate politicile noastre împotriva Rusiei”. Prin urmare, Moscova va trebui să reevalueze ceea ce face, deoarece “nu funcționează”.

“Este destul de dificil să adoptăm legislația bipartizană, cu excepția unui caz, care reprezintă sancțiuni împotriva Rusiei, unde votul a fost de 98-2. Acest lucru a fost posibil în principal pentru că Rusia s-a angajat în această campanie de subversiune politică”, a spus McMaster.

Discursul oficialului american a fost completat de președintele său, Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a scris ulterior pe contul său de Twitter că ”generalul McMaster a uitat să spună că rezultatele alegerilor din 2016 nu au fost influențate de către ruși”.

General McMaster forgot to say that the results of the 2016 election were not impacted or changed by the Russians and that the only Collusion was between Russia and Crooked H, the DNC and the Dems. Remember the Dirty Dossier, Uranium, Speeches, Emails and the Podesta Company!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018