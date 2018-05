Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul

Președintele american, Donald Trump, a decis retragerea Statelor Unite din acordul internaţional privind programul nuclear iranian, decizie care, avertizează experții, va genera și mai multă instabilitate în Orientul Mijlociu.

”După aceste consultări, este clar că nu putem împiedica o bombă nucleară iraniană sub structura degradantă, putredă a acordului actual. Orice țară care va ajuta Iranul în încercarea de obține arme nucleară ar putea fi sancționată sever de către SUA. America nu va rămâne ostatică șantajului nuclear. În câteva momente, voi semna un decret prezidențial pentru a demara reinstituirea sancțiunilor asupra regimului iranian. Vom institui cele mai severe sancțiuni economice. Acordul a fost slab negociat, prevederile lui sunt inacceptabile. A eșuat în încercarea de a curma ambițiile nucleare ale Teheranului”, a precizat președintele SUA.

Actualizare 22.55. Premierul Marii Britanii, Theresa May, cancelarul Germaniei, Angela Merkel și președintele Franței, Emmanuel Macron au emis o declarație comună după decizia lui Trump de a retrage SUA din acordul cu Iranul.

”Solicităm Statelor Unite să garanteze că structurile JCPOA pot rămâne intacte și să evite adoptarea unor decizii care obstrucționează implementarea completă de către toate celelalte părți ale acordului. Solicităm SUA să facă tot ce-i stă în putință pentru a prezerva rezultatele obținute privind neproliferarea nucleară cu ajutorul JCPOA, prin permiterea de a pune în aplicare în continuare a principalelor sale elemente. Încurajăm Iranul să adopte o poziție rezervată, ca răspuns la decizia Statelor Unite. Iranul trebuie să-și îndeplinească în continuare propriile obligații ce îi revin, cooperând pe deplin și în timp util cu solicitările inspecției AIEA. AIEA trebuie să poată continua să își desfășoare programul de verificare și monitorizare pe termen lung fără restricții sau obstacole. În schimb, Iranul trebuie să fie în continuare scutit de sancțiuni, un drept de care beneficiază dacă se conformează în continuare termenilor acordului”, este precizat în documentul amintit mai sus.

Actualizare 22.14. Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, a susținut o declarație de presă, la scurt timp după anunțul președintelui american, Donald Trump. ”Uniunea Europeană regretă decizia anunțată astăzi de președintele Statelor Unite cu privire la acordul nuclear cu Iranul JCPOA). Statele Unite rămân cel mai apropiat partener și prieten și vom continua să colaborăm în multe alte chestiuni. Așa cum am spus întotdeauna, acordul nuclear nu este un acord bilateral și nu stă în puterea unui stat să rezilieze acest acord în mod unilateral”, a precizat Mogherini.

”Sunt deosebit de îngrijorată de anunțarea noilor sancțiuni. Mă voi consulta cu toți partenerii noștri în următoarele ore și zile pentru a le evalua implicațiile. Uniunea Europeană este hotărâtă să acționeze în conformitate cu interesele sale de securitate și să își protejeze investițiile economice” a completat Federica Mogherini, făcând trimitere la noile sancțiuni anuțate de Donald Trump.

”Permiteți-mi să închei cu un mesaj către cetățenii și conducătorii iranieni. Pentru fiecare dintre ei. Nu permiteți nimănui să demonteze acest acord. Este una dintre cele mai mari realizări pe care diplomația le-a obținut vreodată. Este dovada că soluțiile win -win sunt posibile, prin dialog, implicare și perseverență. Acest temei comun poate fi găsit chiar și atunci când pozițiile și interesele diferă. Acest respect poate fi un limbaj universal”, a conchis Mogherini.

Actualizare 21.58. Și președintele Franței, Emmanuel Macron și-a anunțat dezamăgirea, utilizând aceeași rețea de socializare, Twitter. ”Franța, Germania și Marea Britanie regretă decizia SUA de a se retrage din JCPOA. Regimul internaţional de neproliferare nucleară este în joc”, și-a arătat îngrijorarea acesta.

”Vom lucra împreună asupra unui cadru mai extins, care să acopere activitatea nucleară, perioada de după 2025, rachetele balistice și stabilitatea în Orientul Mijlociu, în special în Siria, Yemen și Irak”, a completat Macron.

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a reacționat prompt pe pagina sa de Twitter, precizând că ”politicile lui Donald Trump privind acordului cu Iranul și comerțul vor cunoaște o abordare europeană unitară. Liderii UE vor aborda ambele probleme la summitul de la Sofia săptămâna viitoare”.

