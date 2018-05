Donald Trump anunță că Phenianul i-a eliberat pe cei trei prizonieri americani, după vizita lui Mike Pompeo în Coreea de Nord

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că secretarul de Stat Mike Pompeo se întoarce în Statele Unite cu cei trei prizonieri americani, eliberaţi de Coreea de Nord şi „care par să se fie sănătoşi”. Totodată, liderul de la Casa Albă a precizat că data și locul unde se va întâlni cu omologul său nord coreean au fost stabilite.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018