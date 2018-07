Donald Trump avertizează cu închiderea parțială a activității guvernului federal dacă democraţii nu votează proiectul de securitate a frontierelor

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat pregătit duminică, într-un mesaj pe Twitter, să provoace un nou “shutdown”, o închidere parţială a activităţii guvernului federal, dacă democraţii nu votează proiectul de securitate a frontierelor, în special construirea unui zid la sud la granița cu Mexicul.

“Aş fi dispus să închid guvernul dacă democraţii nu ne dau voturile lor pentru Securitatea Frontierelor, care include şi Zidul“, a scris Trump pe Twitter.

”Trebuie să scăpăm de Loterie, de Arestare şi Eliberare etc. şi în cele din urmă să mergem spre un sistem de imigrare bazat pe MERIT!“, a continuat el.

”Avem nevoie de oameni deosebiţi care să vină în ţara noastră!“, a conchis el în mesajul postat pe Twitter.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

