Președintele american, Donald Trump, l-a avertizat pe omologul său iranian, hassan Rohani că va avea de suportat ”consecințe” dezastruoase din cauza că amenință Statele Unite, potrivit Politico Europe.

”Niciodată, vreodată să nu mai amenințați Statele Unite sau veți suferi consecințe cum puțini în istorie au suportat vreodată”, a precizat Donald Trump în cadrul unui mesaj pe pagina sa de Twitter.

Ocupantul fotoliului de la Casa Albă a continuat în același ton: ”Noi nu suntem o țară care să-și suporte vorbele de violență și moarte demente. Fii atent”, a mai spus Trump.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018