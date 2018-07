Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin la Washington. Liderul rus nu a mai fost primit în capitala SUA de 13 ani

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului său pentru securitate naţională, John Bolton, să îl invite în această toamnă la Washington pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, într-un mesaj în reţeaua Twitter.

“Preşedintele Trump i-a cerut lui John Bolton să îl invite pe preşedintele Putin la Washington, la toamnă, iar aceste discuţii au deja loc“, a scris Sanders.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

— Sarah Sanders (@PressSec) July 19, 2018