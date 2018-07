Donald Trump își temperează declarațiile, după criticile aduse premierului britanic: Am o ”relație foarte puternică” cu Theresa May

Relația dintre premierul britanic Theresa May și președintele Donald Trump este „foarte, foarte puternică” a spus liderul SUA, în urma comentariilor sale controversate asupra lui Brexit. El nu a răspuns la întrebările despre interviul său anterior pentru The Sun, în care a susținut că planul lui May „va ucide probabil” orice acord comercial dintre SUA și Marea Britanie, notează BBC News.

Preşedintele american Donald Trump, aflat în vizită la Londra, a criticat dur planul Guvernului Theresa May privind Brexit, explicând că liderul britanic nu a ţinut cont de recomandările sale, astfel că Statele Unite probabil vor prefera un acord comercial cu Uniunea Europeană, nu cu Marea Britanie. Aflat în vizită în Marea Britanie, Donald Trump afirmă, într-un interviu acordat cotidianului The Sun, că planul Theresei May în negocierile cu Bruxellesul pe tema Brexit ar bloca orice viitor acord comercial între Marea Britanie şi Statele Unite. Liderul de la Casa Albă susţine că Theresa May a ignorat sfaturile sale în sensul unei abordări dure în negocierile cu UE, îndreptându-se „în sens invers”.

Theresa May tocmai a prezentat un plan privind abordarea în negocierile cu Bruxellesul. Guvernul britanic vrea să obţină o zonă de liber-schimb între Marea Britanie şi Uniunea Europeană. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, şi ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, au demisionat în semn de protest faţă de acest plan.

Preşedintele american Donald Trump a ajuns joi după-amiaza în Marea Britanie, pentru o vizită de lucru de patru zile, în cursul căreia are întâlniri cu premierul britanic Theresa May şi Regina Elizabeta a II-a. Sunt anunțate proteste masive, britanicii declarându-se nemulțumiți de retorica președintelui american și de mesajele anti-imigranți pe care Trump le-a transmis în ultimii ani. Totodată, liderul SUA va evita Londra, în contextul în care un balon dirijabil gigantic reprezentându-l pe Donald Trump într-un scutec pentru copii va survola capitala Marii Britanii.

.