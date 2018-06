Donald Trump l-a nominalizat pe noul ambasador în Republica Moldova. Cine este Derek J. Hogan, cel care îl va înlocui pe James D. Pettit, numit în funcție de Barack Obama

Președintele american, Donald Trump, și-a exprimat intenția de a-l numi pe Derek J Hogan în postul de ambasador extraordinar și plenipotențial al Statelor Unite în Republica Moldova, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

Derek J. Hogan și-a făcut cariera în cadrul Serviciului de Externe Senior, clasă de consilier, iar în calitate de diplomat american activează din 1997. În prezent, este secretar executiv adjunct al Departamentului de Stat al Statelor Unite, poziție pe care o deține din 2017.

Potrivit sursei amintite mai sus, ”Hogan este unul dintre experții Departamentului de Stat pe Europa de Est”, aflându-se în diferite misiuni în Federația Rusă sau Azerbaidjan, timp în care ”a demonstrat că posedă calități de lider și abilități de management, inovare și comunicare”.

Hogan are studii la University of Pittsburgh şi la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs din cadrul Princeton University.

Diplomatul care ar urma sa ajungă la Chişinău vorbeşte limbile rusă şi spaniolă.

Derek J. Hogan îl va înlocui pe James D. Pettit, numit în funcţie pe 22 mai 2014 de preşedintele american Barack Obama.