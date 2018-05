Donald Trump, mesaj pe Twitter înaintea ceremoniei de la Ierusalim: O zi mare pentru Israel!

Preşedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept o zi mare pentru Israel.

„Ne pregătim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel!”, a scris Trump pe reţeaua de socializare. El a menţionat în acelaşi mesaj că postul de televiziune Fox va transmite în direct ceremonia care se va desfăşura la Ierusalim.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018