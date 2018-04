Donald Trump, prima reacție după atacul coordonat din Siria: O lovitură executată perfect. Misiune îndeplinită!

Atacul militar coordonat de Statele Unite, Franța și Marea Britanie a fost executat perfect, a scris Donald Trump pe contul său de Twitter, într-o primă reacție după acțiunea militară întreprinsă de cei trei aliați occidentali și care a vizat programul de arme chimice al regimului de la Damasc.

”O lovitură executată perfectă. Mulțumesc Franței și Regatului Unit pentru înțelepciunea lor și pentru forța lor militară. Nu puteam avea un rezultat mai bun. Misiune îndeplinită!”, a scris Trump pe Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018