Donald Trump răspunde provocator criticilor aduse după reuniunea de la Helsinki: Întâlnirea cu Vladimir Putin a fost mai bună decât summit-ul NATO

Președintele SUA, Donald Trump, stârnește din nou rumoare la nivel internațional după ce a afirmat, marți, că întrevederea sa de la Helsinki cu Vladimir Putin a fost mai bună decât reuniunea cu liderii aliați din țările NATO.

”În timp ce am avut o reuniune grozavă la NATO, obținând mari sume de bani, am avut o reuniune mult mai bună cu Vladimir Putin. Din păcate, lucrurile nu sunt prezentate astfel – știrile false o iau razna!”, a scris Trump pe contul său de Twitter.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way – the Fake News is going Crazy!

Într-un tweet anterior, liderul de la Casa Albă punctează succesul său la summit-ul NATO, menționând că aliații europeni au plătit 33 de miliarde de dolari datorită lui și că acest lucru este rău pentru Rusia.

”NATO a fost slabă, dar acum este puternică din nou (un lucru rău pentru Rusia”, a mai scris Trump.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2018