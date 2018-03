Donald Trump s-a întâlnit pentru a cincea oară în ultimul an cu premierul israelian Benjamin Netanyahu: Dacă palestinienii nu se vor întoarce la masa negocierilor, nu va exista pace

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oară în ultimul an. În timpul întâlnirii, Trump a avertizat că nu va fi pace dacă palestinienii nu se vor întoarce la negocieri, scrie Haaretz.

Preşedintele şi soţia sa Melania i-au întâmpinat pe Netanyahu şi soţia lui Sara la intrarea în Casa Albă înainte ca cei doi lideri să facă declaraţii de presă comune privind mutarea ambasadei americane la Ierusalim.

President Trump, the US-Israel alliance has never been stronger than it is now under your leadership. Thank you for your tremendous friendship, @realDonaldTrump. 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/07TK3kQayC

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 5 martie 2018