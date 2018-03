Donald Trump sfidează UE și China: Războaiele comerciale sunt bune și ușor de câștigat

La o zi distanță după ce SUA au anunțat introducerea de taxe și impozite suplimentare la importurile de oțel și aluminiu, stârnind critici imediate venite din partea Uniunii Europene, dar și din partea Chinei și Canadei, președintele american Donald Trump a punctat vineri, susținând că “războaiele comerciale sunt bune şi uşor de câştigat”. Între timp, UE şi China avertizează că vor lua contramăsuri, iar Canada a calificat drept „inacceptabil” anunţul preşedintelui SUA, anunță Politico Europe.

”Atunci când o ţară (SUA) pierde miliarde de dolari din comerţ în relaţiile cu aproape toate ţările cu care are afaceri, războaiele comerciale sunt bune şi uşor de câştigat. Spre exemplu, când pierdem 100 de miliarde de dolari cu o anumită ţară, iar ei prosperă, prin întreruperea relaţiilor comerciale câştigăm mult. Este uşor!”, a transmis Donald Trump vineri în cadrul unui mesaj postat pe Twitter.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!

