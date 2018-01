Donald Trump sugerează că ar putea anula ajutorul financiar acordat Pakistanului: Nu ne-au oferit decât minciuni şi înşelăciune, luându-i drept idioţi pe liderii noştri

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a lăsat luni să se înțeleagă că ar putea anula ajutorul acordat Pkistanului, în cadrul primei sale postări pe pagina sa de Twitter, potrivit AFP, citat de Agerpres.

“Statele Unit au acordat în mod stupid 33 de miliarde de dolari ajutor Pakistanului în ultimii 15 ani, iar ei nu ne-au oferit în schimb decât minciuni şi înşelăciune, luându-i drept idioţi pe liderii noştri“, a scris preşedintele SUA, în postarea sa pe Twitter puţin după ora 07.00 (13.00 GMT).

“Ei adăpostesc terorişti pe care noi îi vânăm în Afganistan, fără mare ajutor. Gata!”, a atras atenţia Trump.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

