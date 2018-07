Președintele Consiliului European, Donald Tusk, și-a arătat nemulțumirea față de demisiile lui Boris Johnson din funcția de ministru de Externe, respectiv euroscepticului David Davis din funcția de ministru pentru Brexit.

”Politicienii vin și pleacă, dar problemele pe care le-au creat pentru oameni rămân. Nu pot decât să regret că ideea de Brexit nu a plecat odată cu Davis și Johnson. Dar cine știe?”, a precizat înaltul oficial european în cadrul unei postări pe pagina sa de Twitter.

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But…who knows?

— Donald Tusk (@eucopresident) July 9, 2018