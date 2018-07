Președintele Donald Trump a precizat astăzi într-un mesaj postat pe Twitter că nu a făcut nicio concesie Rusiei în cadrul controversatei sale întrevederi cu președintele Vladimir Putin.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018