După luni intense de negocieri, UE a ajuns la un acord comercial ”de principiu” cu Mexic. Jean-Claude Juncker: Lista celor care vor să apere comerțul liber crește rapid

Uniunea Europeană și Mexic au convenit, ”de principiu”, asupra unui nou acord privind comerțul, ca formă de modernizarea acordului UE-Mexic, care a intrat în cel de-al 18-lea an de existență. Decizia reprezintă un mesaj puternic transmis președintelui american Donald Trump, care a recurs la măsuri comerciale protecționiste, anunță Deutsche Welle.

”Comerțul poate și trebuie să fie un proces avantajos de ambele părți, iar acordul de astăzi arată acest lucru. Lista partenerilor care doresc să colaboreze cu UE în apărarea comerțului liber, echitabil și bazat pe reguli crește rapid”, a fost comentariul președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Acordul survine după luni de intense negocieri între delegațiile europeană și mexicană. În vreme ce unele probleme tehnice încă trebuie rezolvate, se așteaptă ca un text convenit de comun acord să fie gata până la finalul anului.

”În mai puțin de doi ani, UE și Mexic au reușit să ajungă la un acord care să fin în concordanță cu provocările economice și politice ale secolului al XXI-lea”, a declarat comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmstrom. ”Acordul de astăzi trimite un mesaj puternic și altor parteneri că este posibilă o modernizare a relațiilor comerciale existente atunci când ambii parteneri împărtășesc o credință clară în meritele deschiderii și al comerțului liber și echitabil”, a completat înaltul oficial european, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Comentariile Ceciliei Malmstrom par a fi fost întreptate spre președintele american Donald Trump care și-a exprimat în repetare rânduri dorința de a renegocia Acordul Nord-American de Comerţ Liber (NAFTA), din care face parte și Mexic, alături de Canada.

UE a încercat să se constituie într-un apărător important al comerțului liber în fața protecționismului american, de când planurile pentru un acord comercial cu SUA au fost oprite după victoria electorală a Trump, în noiembrie 2016.

