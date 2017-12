Editorial Washington Post: Democrația, în pericol să decadă în România

Revoluția democratică ce a cuprins Europa Centrală după prăbușirea Uniunii Sovietice este în pericol să fie inversată. În ultimii ani, în Ungaria a început construirea unei autocrații de facto, sub cochilia unor instituții democratice lipsite de esență. Polonia urmează acum același curs. Uniunea Europeană pare incapabilă să combată aceste lucruri. Poate și din această cauză, o a treia țară fostă comunistă, România, se grăbește să regreseze în privința reformelor anticorupție adoptate sub presiunea Bruxellesului, scrie cotidianul The Washington Post într-un editorial intitulat „Democracy threatens to backslide in Romania” (n.r. Democrația riscă să decadă în România”).

”Românii cinstiți au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale. Ambasada Statelor Unite la București s-a exprimat clar în favoarea statului de drept, la fel și șapte ambasadori ai unor țări membre UE. Dar Parlamentul României ar trebui să audă asta direct de la lideri precum Angela Merkel sau Donald Trump. Nu este încă prea tarziu pentru a opri decăderea democrației în Europa Centrală, dar acest lucru va necesita acțiuni urgente și concertate la cel mai înalt nivel”, se arată în editorialul publicat de cotidianul american.

Washington Post scrie că, săptămâna trecută, Parlamentul României a adoptat, ”cu o dezbatere slabă, trei noi legi care riscă să reducă puterile DNA și să compromită independența judecătorilor și a procurorilor”.

„Atacul asupra DNA este deosebit de important, deoarece a fost responsabil pentru sute de urmariri penale ale înalților funcționari și demnitari români în ultimul deceniu, inclusiv 72 de membri ai Parlamentului”, notează publicația.



Editorialul Washington Post este poate fi citit aici.

