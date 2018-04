Emmanuel Macron atrage atenția asupra giganților din domeniul internetului: Google și Facebook devin mult prea mari pentru a fi reglementate

Președintele francez Emmanuel Macron, a precizat în cadrul unui interviu pentru Wired Magazine că Google și Facebook devin companii mult prea mari pentru a putea fi reglementate, anunță EuObserver.

Afirmațiile ocupantului fotoliului de la Palatul Elysee exercită și mai multă presiune asupra ginganților cu sediul în Silicon Valley, în contextul scandalului Cambridge Analytica.

”În primul rând, au o problemă clasică într-o situație de monopol, sunt jucători uriași. La un moment dat, și cred că va fi o problemă a SUA, nu una europeană, guvernul tău, oamenii tăi ar putea să spună <<Trezește-te! Sunt mult prea mari>>. Nu doar prea mari pentru a eșua, dar prea mari pentru a fi reglementate”, a punctat Macron.

Ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, Apple a modificat sistemul de gestionare a datelor pentru dispozitive şi servicii cloud, în conformitate cu reglementările mai stricte ale Uniunii Europene, în condiţiile în care Facebook este intens criticată pentru nerespectarea confidenţialităţii datelor utilizatorilor.

Facebook a anunțat că a ”suspendat” Cambridge Analytica, acuzând-o că a colectat, fără asentimentul lor, informaţii personale a milioane de utilizatori ai reţelei sociale.

Conform unei anchete realizate de New York Times şi The Observer, ediţia de duminică a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiză de date Cambridge Analytica a obţinut acces inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care să permită previzionarea şi influenţarea votului alegătorilor în favoarea candidatului Donald Trump, pentru pentru care firma a lucrat în campania din 2016.

Cambridge Analytica, filiala americană a firmei britanice de marketing SCL, a furnizat, pentru campania pro-Brexit ”Leave EU”, soluţii de culegere de date şi de ţintire a audienţei.

Compania a fost finanţată cu 15 milioane de dolari de Robert Mercer, un om de afaceri american ce a făcut avere din fonduri de investiţii şi este unul din principalii donatori ai Partidului Republican.