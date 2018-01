Eurodeputat german: Data primelor alegeri europene după Brexit, fixată. Cetățenii europeni sunt chemați la vot în perioada 23-26 mai 2019

Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc în perioada 23-26 mai 2019, potrivit unui membru al Parlamentului European, anunță Politico Europe.

Sven Giegold, un membru german din partea Grupului Verzilor care a luat parte la întrunire, a precizat pe pagina sa de Twitter că Conferința Președinților – reuniune a liderilor grupurilor politice din cadrul Parlamentului European – a decis joi când vor avea loc alegerile europarlamentare. Propunerea va fi trimisă acum către statele membre pentru a fi aprobată.

”Rețineți data! Următoarele alegeri pentru Parlamentul European: 23-26 mai 2019. Tocmai ce a fost decisă (n.r. data) de Conferința Președinților. Această propunere va fi trimisă de la Parlament, către Consiliu”, a scris pe Twitter Sven Giegold.

