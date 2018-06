Eurodeputatul Adina Vălean la conferința Gas Infrastructure Europe de la București: Rezervele din Marea Neagră pot transforma România într-o piață durabilă

Europarlamentarul român Adina Vălean (PNL, PPE) a ținut astăzi un discurs la cea de-a 16-a ediție a conferinței Gas Infrastructure Europe în cadrul căreia a declarat că în prezent este nevoie de dezvoltarea pieței de gaz în Europa ca modalitate de tranziției către energia regenerabilă.

Eurodeputatul a precizat că este un om implicat în dezvoltarea politicilor europene în domeniul energetic și cunoaște foarte bine situația: “Sunt o persoană implicată în domeniul politicilor privind gazele din Europa pentru o lungă perioadă de timp la nivel european. Știu cum a evoluat dezbaterea la Bruxelles privind politicile europene în domeniul gazelor naturale, vorbim despre securitatea aprovizionării, noi am făcut rapoarte pentru a ne asigura că avem interconexiuni și acest lucru a fost ceva nou pentru dezbaterea din Parlamentul European, dar am evoluat și am vrut să aducem noi instrumente financiare interconectărilor. Planul Juncker a avansat toată ideea pentru a pune mai multe instrumente financiare în finanțarea proiectelor mari de infrastructură energetică. Asta a fost atunci, dar în paralel știți că politicile privind schimbările climatice dezvoltate la nivel european s-au dezvoltat foarte rapid și politicile climatice, atenuarea schimbărilor climatice, reprezintă provocarea cea mai dificilă astăzi.”

Mai mult, Adina Vălean a discutat și despre diversifiarea surselor și rolul gazelor în procesul de tranziție: “Noi am dezvoltat un nou set de politici în contextul reducerii emisiilor.Există efecte secundare pentru că spunem că trebuie să reducem emisiile cu electricitate. Dar cum procedăm cu această electricitate? Unii s-au grăbit să adopte politici energetice curate care au creat efecte negative. Prima generație de biocombustibili dacă vă amintiți, a creat o utilizare durabilă a terenului. Am avansat în denuclearizarea care a creat o mare cerere pentru cărbune în unele țări și astăzi discutăm doar despre autovehiculele electrice. Vreau să spun că sunt printre cei care cred în viitorul gazului în viitorul UE. Este esențial ca tranziția să permită scăderea emisiilor, nu putem electrifica totul, este imposibil din punct de vedere tehnologic. Trebuie dezvoltată piața gazelor și redusă folosirea cărbunelui dacă vrem să reducem drastic emisiile în UE. Cred că există și alte tehnologii care pot sprijini economiile cu emisii lente, dar noi trebuie să păstreze totul în mix în acest stadiu. Dacă ne uităm la piața de gaze din Europa, aș spune că avem și alte tipuri de provocări, cum ar fi Brexitul, deoarece acest lucru va duce la pierderea poziției de lider de pe piața gazelor din UE. Alte state membre vor trebui să își asume responsabilitatea și să devină angajate și să ofere expertiză pentru a asigura fiabilitatea și siguranța necesității furnizării de gaze.”

În ceea ce privește România, europarlamentarul a declarat: “Cred că țara mea este una dintre acelea care au nevoie de un astfel de rol de promovare a gazului ca sursă de încredere la nivel european. Avem nevoie de convergență și cred că trebuie să dezvoltăm tehnologii mai moderne pentru ca gazul să intre mai mult pe piață, pentru a compensa energia regenerabilă atunci când se oprește vântul de exemplu, trebuie să avem infrastructura inteligentă. În Europa de Est putem crea un volum suficient pentru a avea o piata viabila pentru gaz. Bineînțeles, în afară de infrastructură, pentru că fără ea nu s-ar putea dezvolta nimic. Cred că noua rezervă de gaze care a fost descoperită în Marea Neagră ar transforma piața din România într-o piață durabilă. Pledez pentru ambele părți, atât pentru dezvoltarea infrastructurii, cât și a pieței. Ele nu pot să-și atingă întregul potențial fără cealaltă. “

Eurodeputatul Adina Vălean este președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European și a ținut un discurs special la cea de-a 16-a ediție a Conferinței privind infrastructura gazelor naturale din Europa.

